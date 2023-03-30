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Зеленський зустрівся з главою німецького концерну, який може виготовляти танки в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з главою німецького концерну, який може виготовляти танки в Україні
фото: Офіс президента

Під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вітаючи делегацію, глава держави висловив подяку провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що триває.

«Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності», – наголосив Зеленський.

Під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

Зеленський зустрівся з главою німецького концерну, який може виготовляти танки в Україні фото 1

Президент акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі. 

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall може збудувати завод по виробництву сучасних танків в Україні.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Україна танки

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