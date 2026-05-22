Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
Відповідаючи на запитання про Україну, Рютте високо оцінив її боротьбу проти Росії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
«Я вже запросив його… Він буде там, як і в Гаазі», – сказав генсек.
Відповідаючи на запитання про Україну, Рютте високо оцінив її боротьбу проти Росії та зазначив, що «навіть є повідомлення про те, що Україна в цілому відвойовує території – не в значних масштабах, але принаймні ситуація стабілізується і, можливо, зараз навіть рухається в правильному напрямку».
Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.
До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна на Близькому Сході не вплине на військову допомогу Україні. Рютте відкинув побоювання, що війна з Іраном може призвести до скорочення поставок американського озброєння. За його словами, допомога зі США триває без змін.
