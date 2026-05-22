Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО

Наталія Порощук
Рютте підтвердив запрошення Зеленського на саміт
фото: Офіс президента
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я вже запросив його… Він буде там, як і в Гаазі», – сказав генсек.

Відповідаючи на запитання про Україну, Рютте високо оцінив її боротьбу проти Росії та зазначив, що «навіть є повідомлення про те, що Україна в цілому відвойовує території – не в значних масштабах, але принаймні ситуація стабілізується і, можливо, зараз навіть рухається в правильному напрямку».

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна на Близькому Сході не вплине на військову допомогу Україні. Рютте відкинув побоювання, що війна з Іраном може призвести до скорочення поставок американського озброєння. За його словами, допомога зі США триває без змін.

Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський Марк Рютте

