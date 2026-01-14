Головна Країна Політика
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
Зеленський провів зустріч із Притулою
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський повідомив, що обговорив із Притулою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися співпрацювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський подякував Притулі та його фонду за допомогу ЗСУ

«Зустрілись із Сергієм Притулою. Подякував за допомогу Збройним силам України, нашому захисту та стійкості. І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати. Слава Україні!», – зазначив президент.

Також сьогодні, 14 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим. «Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони», – йдеться у заяві.

Теги: волонтер Володимир Зеленський Сергій Притула

Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
