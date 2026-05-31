Зеленський підбив підсумки тижня та анонсував винищувачі Gripen від Швеції

Максим Бурич
За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб
За останні сім днів окупанти випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 КАБів та 108 ракет

Російська армія протягом тижня вела щоденний вогонь по всій території України, намагаючись повністю знищити цивільну житлову забудову та об'єкти енергетичної інфраструктури. На тлі інтенсивності ворожих нальотів Сили оборони отримали чергове підсилення для захисту неба від уряду Німеччини, а також досягли історичних домовленостей зі Швецією щодо передачі сучасних бойових літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Окупанти масштабно застосовували весь наявний арсенал озброєння, фокусуючись на руйнуванні тилових міст та енергосистеми.

За тиждень проти українського народу випустили:

  • Понад 2300 ударних безпілотників різних модифікацій;
  • Майже 1560 керованих авіаційних бомб (КАБів), які щодня стирають із лиця землі прифронтові громади;
  • 108 ракет різних типів, зокрема важку балістику.

«Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше», – наголосив Володимир Зеленський.

Важливим практичним результатом дипломатії стало прибуття в Україну додаткових засобів протиповітряної оборони. Президент підтвердив, що на бойове чергування заступила нова пускова установка зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, надана урядом ФРН.

Глава держави висловив глибоку вдячність Берліну за послідовність та вагомий внесок у безпеку українського тилу. Завдяки роботі комплексів IRIS-T на різних напрямках уже вдалося зберегти тисячі й тисячі життів цивільних громадян.

Водночас Зеленський акцентував, що наявність самих пускових установок не вирішує проблему повністю – Повітряні сили гостро потребують постійного і безперебійного постачання зенітних ракет до цих систем, щоб ефективно відбивати наступні масовані хвилі обстрілів.

«Цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України», – зазначив Зеленський.

Президент резюмував, що розгортання дійсно сильної, інтегрованої системи ППО та оновлення авіаційного парку спроможні позбавити Росію її останньої переваги у повітрі.

Нагадаємо, російські війська не припиняють масованих ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Черговою мішенню ворога став житловий квартал у місті Шостка. Окупанти поцілили по приватному сектору, зруйнувавши оселю мирних мешканців та поранивши цивільну особу. 

