Пункт управління 67-ї ОМБр. Зеленський обговорив з воїнами дефіцит постачання

Наталія Порощук
Глава держави подякував воїнам бригади за захист України
фото: Офіс президента

Президент зауважив, що проведе Ставку щодо наявних дефіцитів у постачанні

На пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади президент України Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями підрозділу та відзначив захисників державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь командира підрозділу Олександра Шаптали щодо оперативної обстановки у смузі оборони 67-ї ОМБр, яка захищає Україну на Олександрівському напрямку.

Воїни бригади продемонстрували президенту свої розробки, зокрема спроможності для виготовлення вибухівки, а також міни, боєприпаси, радіодетонатори та інші компоненти власного виробництва.

Зеленський обговорив із командирами батальйонів морально-психологічну підготовку воїнів та її інтеграцію у процес бойової підготовки для досягнення кращих результатів. Окрему увагу приділили розвитку безпілотної складової, особливо захисту екіпажів БпЛА та обладнанню точок для операторів дронів на більшій відстані від лінії зіткнення завдяки технічним засобам.

«Говорили і про важливість збільшення кількості НРК та їхні характеристики. Комбати озвучили потреби підрозділів у броньованих автомобілях та далекобійних артилерійських снарядах. Президент зауважив, що проведе Ставку щодо наявних дефіцитів у постачанні», – наголосив Офіс президента.

Глава держави подякував воїнам бригади за захист України, її незалежності та територіальної цілісності й відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

