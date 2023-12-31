Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави подякував всім, хто зараз на фронті

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька указів щодо українських воїнів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

«Хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна «Золота Зірка» Героя України – воїну Збройних сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає», – сказав він.

Ще чотири воїни відзначені зараз «Хрестами бойових заслуг»: солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї.

«Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область. Усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені і яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки. Сила та гордість нашого народу», – додав він.

Глава держави подякував всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо.

«І зараз, у цей день, – Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла. Дякую вам всім! Слава Україні!», – завершив глава держави.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єнс Столтенберг удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України»
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
Сьогодні, 12:30
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
Вчора, 22:45
Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо
Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози
Вчора, 18:35

Політика

Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
23K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
16K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
8175
Арестович різко змінив риторику про війну
7524
Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції
5505
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua