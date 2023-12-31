Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)

Глава держави подякував всім, хто зараз на фронті

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька указів щодо українських воїнів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна «Золота Зірка» Героя України – воїну Збройних сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає», – сказав він.

Ще чотири воїни відзначені зараз «Хрестами бойових заслуг»: солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї.

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«Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область. Усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені і яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки. Сила та гордість нашого народу», – додав він.

Глава держави подякував всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо.

«І зараз, у цей день, – Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла. Дякую вам всім! Слава Україні!», – завершив глава держави.

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Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.