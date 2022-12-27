Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я
фото з відкритих джерел

Водночас Клименка призначено послом в Аргентині

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спецпредставника України щодо Придністров'я, призначеного у лютому цього року, та одразу призначив його послом в Аргентині. Про це йдеться в указі.

«Увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків спеціального представника України з питань придністровського врегулювання», – йдеться в документі.

Одночасно опублікували указ про призначення Клименка надзвичайним і повноважним послом України в Аргентині.

«Призначити Клименка Юрія Аркадійовича надзвичайним і повноважним послом України в Аргентинській Республіці», – сказано в іншому указі.

Нагадаємо, що Клименко був призначений спецпредставником щодо Придністров'я з 9 лютого 2022 року. У 2013-2021 роках був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув у жовтні 2021 року, внаслідок падіння у власному будинку.

Теги: Володимир Зеленський Україна Придністров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я
Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я
2 грудня, 12:35
58-річний чоловік був засуджений на три роки й два місяці по звинуваченню в «закликах до екстремізму»
Житель Придністров'я, арештований за підтримку України, здійснив спробу самогубства
28 листопада, 13:39
ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я
ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я
18 листопада, 17:15

Політика

Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я
Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я
Саміт миру. Як відреагували ООН і Росія на ініціативу України
Саміт миру. Як відреагували ООН і Росія на ініціативу України
Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)
Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)
Netflix оприлюднив інтерв’ю Зеленського (відео)
Netflix оприлюднив інтерв’ю Зеленського (відео)
Візит Зеленського до США: президент обіцяє швидку реалізацію домовленостей
Візит Зеленського до США: президент обіцяє швидку реалізацію домовленостей
Подоляк розповів, коли Україна зможе закрити небо від російських ракет
Подоляк розповів, коли Україна зможе закрити небо від російських ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
55K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
36K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
16K
Помер знаменитий футболіст
14K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
13K
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні

Новини

ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Вчора, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Вчора, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Вчора, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Вчора, 13:38

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту