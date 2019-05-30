Зеленський дозволив НАБУ напряму отримувати докази від закордонних колег



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Директор НАБУ Артем Ситник та його перший заступник Гізо Углава Фото: сайт НАБУ

До цього часу Антикорупційне бюро здійснювало міжнародну співпрацю виключно через Генпрокуратуру, хоча це не відповідало законодавству

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та ООН про законодавчі повноваження Національного антикорупційного бюро здійснювати міжнародну співпрацю і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав.

Зеленський нагадав, що згідно із законом про НАБУ та Кримінальним процесуальним кодексом, Бюро наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень. Це означає, що НАБУ може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася, говориться в повідомленні на сайті президента.

«З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна», – зазначається у дорученні президента.