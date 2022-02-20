Зеленський і Макрон провели переговори: про що домовилися

Президенти України та Франції поспілкувалися перед сьогоднішніми перемовинами Макрона та Путіна

Лідери обговорили ситуацію на Донбасі

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загострення на Донбасі. Про це повідомляється у Twitter президента України.

Сторони також обговорили шляхи деескалації.Костянтин Машовець: Маємо спробу спровокувати Україну. Те саме відбувалося у Грузії

«Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон проведе переговори з президентом Росії. Як повідомлялося, він спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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