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    Зеленський і Макрон провели переговори: про що домовилися

    Президенти України та Франції поспілкувалися перед сьогоднішніми перемовинами Макрона та Путіна - Зеленський і Макрон провели переговори: про що домовилися
    Президенти України та Франції поспілкувалися перед сьогоднішніми перемовинами Макрона та Путіна
    фото: Володимир Зеленський/ Тwitter

    Лідери обговорили ситуацію на Донбасі

    Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загострення на Донбасі. Про це повідомляється у Twitter президента України.

    Сторони також обговорили шляхи деескалації.Костянтин Машовець: Маємо спробу спровокувати Україну. Те саме відбувалося у Грузії

    «Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон проведе переговори з президентом Росії. Як повідомлялося, він спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну.

    Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

    Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

    Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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    Теги: Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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    Зеленський і Макрон провели переговори: про що домовилися