Зеленський летить у Брюссель

Президент візьме участь у саміті Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Як повідомляє Офіс президента, у заході також візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав-членів Євросоюзу і країн Східного партнерства.

У рамках візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів, керівництвом ЄС і генеральним секретарем НАТО.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт окремо підкреслив важливість протидії «вакцинному ваганню» та боротьби з дезінформацією у цій сфері. Критично важливою залишається координація зусиль країн-членів у цій сфері, зокрема для збереження свободи руху та підготовки до подібних кризових явищ у майбутньому.

Як йдеться у листі, іншими важливими темами Європейської Ради стануть поточні надвисокі ціни на енергію, функціонування європейського ринку газу та електрики й підвищення енергоефективності. Лідери обговорять зовнішні аспекти міграції, взаємодію з третіми країнами у цій сфері та необхідне фінансування.

Окреме місце в порядку денному посідають проблеми безпеки. Зокрема, сторони розглянуть положення Стратегічного компасу ЄС, що закладе стратегію ЄС у цій сфері на наступне десятиліття, а також розвиток співробітництва з НАТО, яке залишається основою колективної оборони для країн-учасниць та для всієї європейської безпеки.

«Ми також повернемося до розгляду ситуації в Білорусі та кращих шляхів для протидії гібридній атаці режиму й визначення відповіді на цю кризу, відповідно до фундаментальних прав. Ми також розглянемо російське військове нарощування вздовж кордонів України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь», - написав Мішель у листі-запрошенні.

Нещодаавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.