Суд виправдав поліцейського, якого звинувачували у хабарі в 350 тис. грн



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Суд визнав недопустимими усі докази в хабарництві правоохоронця

Шевченківський райсуд Києва виправдав старшого оперуповноваженого відділу розкриття умисних вбивств та злочинів проти особи управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Києві, якого прокуратура звинувачувала у отриманні 349 тис. грн за закриття кримінального провадження. Про це йдеться у вироку суду від 21 листопада.

За даними прокуратури, у 2014 році поліцейський пообіцяв підозрюваному у вимаганні $130 тис., що зможе вирішити питання про незміну останньому запобіжного заходу в рамках кримінального провадження із застави на тримання під вартою та допоможе закрити цю справу, вплинувши на службових осіб МВС. За свої дії правоохоронець попросив $30 тис. нібито для передачі своїм колегам, хоча такого наміру не мав, а отримані гроші хотів лишити собі.

В подальшому поліцейський на площі поблизу Михайлівського собору в автомобілі Toyota Rav 4 отримав від підозрюваного $21,4 тис. та 71,6 тис. грн (загалом 348,7 тис. грн), після чого його затримали правоохоронці.

Суд з’ясував, що підозрюваний у вимаганні коштів звернувся 31 липня 2014 року до СБУ с проханням вжити заходів на документування та припинення протиправної діяльності поліцейського. Водночас, ця заява не зареєстрована у передбачений спосіб, на ній відсутній штамп з відміткою про реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наступного дня на підставі заяви були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру не допускається. В результаті суд визнав недопустимими усі докази, що отримані до 1 серпня 2014 року. Зокрема, протокол прослуховування аудіозапису, на якому зафіксована розмова поліцейського та підозрюваного у вимаганні коштів.

Крім того, правоохоронці на надали суду інформацію про існування доручення прокурора на мічення спеціальним порошком грошей для передачі поліцейському. Також не зрозуміле джерело походження ідентифікованих коштів. Тому суд дійшов висновку, що ці докази та протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії є теж недопустимими.

Зразки речовини, тампони зі змивами та з нашаруванням хімічної речовини суд також визнав недопустимими, оскільки вони є похідними від тих, які вже визнані судом недопустимими.

В результаті суд вирішив, що прокуратура не довела, що кримінальне правопорушення вчинив поліцейський, а показання свідків сторони обвинувачення та інші докази, які не визнавались судом недопустимими, не містять такої сукупності даних, які б вказували на винуватість поліцейського. Тому суд визнав правоохоронця невинуватим та виправдав його.

Наразі поліцейський є старшим оперуповноваженим карного розшуку ГУ МВС України в місті Києві. Він учасник бойових дій.

Джерело: Наші гроші