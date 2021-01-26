Секретаріат ПАРЄ вперше очолить жінка

Деспіна Хатзивасіліу-Цовіліс очолить Секретаріат ПАРЄ 1 березня цього року

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала нового генерального секретаря організації. Ним стане Деспіна Хатзивасіліу-Цовіліс, яка стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

Голосування відбувалося в електронній формі та протягом дня у ньому взяли участь понад 96% депутатів.

Вона очолить Секретаріат ПАРЄ 1 березня цього року. Її повноваження триватимуть п'ять років.

«Для мене це велика честь – довіра учасників асамблеї і їх велика мобілізація – я готова прийняти виклик! Спираючись на компетентність співробітників організації, я з нетерпінням розраховую на спільну роботу з членами асамблеї починаючи з 1 березня, щоб посилити її вплив у 47 країнах Ради Європи і за їх межами, у тісній співпраці з Комітетом міністрів і генеральним секретарем», – заявила Хатзивасіліу-Цовіліс.

Вона змінить на цій посаді польського політика Войцеха Савицького, який очолює Секретаріат ПАРЄ з 2010 року.

Відзначається, то Хатзивасіліу-Цовіліс вже понад 20 років працює з депутатами ПАРЄ, зокрема в Моніторинговому і Політичному комітеті організації. Свою кар'єру в Раді Європи почала ще в 1993 році в Європейській комісії з прав людини.

Нагадаємо, 25 січня у Парламентській асамблеї Ради Європи пригрозили Росії «юридичними висновками» за масові арешти на протестах.

Акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

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