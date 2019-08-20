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    Політика

    Зеленський перепризначив свого представник у Раді

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    Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук - Зеленський перепризначив свого представник у Раді
    Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук
    Фото: Главком

    Зеленський призначив юриста Руслана Стефанчука представником президента у парламенті ще 21 травня

    Президент Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука на посаду представника президента України у Верховній Раді.

    Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

    Так, указом №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника Президента у Верховній Раді

    «Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади Представника Президента України у Верховній Раді», - йдеться в документі.

    Водночас указом №602/2019 Стефанчука знову призначено представником президента в парламенті.

    «Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)», - зазначається в указі.

    Як відомо, Зеленський 21 травня призначив юриста Стефанчука представником президента у парламенті.

    На позачергових парламентських виборах Стефанчук пройшов до Ради за списком партії «Слуга народу» під №2.

    До слова, у понеділок Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА.

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