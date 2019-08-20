Зеленський перепризначив свого представник у Раді
Зеленський призначив юриста Руслана Стефанчука представником президента у парламенті ще 21 травня
Президент Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука на посаду представника президента України у Верховній Раді.
Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Так, указом №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника Президента у Верховній Раді
«Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади Представника Президента України у Верховній Раді», - йдеться в документі.
Водночас указом №602/2019 Стефанчука знову призначено представником президента в парламенті.
«Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)», - зазначається в указі.
Як відомо, Зеленський 21 травня призначив юриста Стефанчука представником президента у парламенті.
На позачергових парламентських виборах Стефанчук пройшов до Ради за списком партії «Слуга народу» під №2.
До слова, у понеділок Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА.