Зеленський перепризначив свого представник у Раді



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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

Зеленський призначив юриста Руслана Стефанчука представником президента у парламенті ще 21 травня

Президент Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука на посаду представника президента України у Верховній Раді.

Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Так, указом №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника Президента у Верховній Раді

«Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади Представника Президента України у Верховній Раді», - йдеться в документі.

Водночас указом №602/2019 Стефанчука знову призначено представником президента в парламенті.

«Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)», - зазначається в указі.

Як відомо, Зеленський 21 травня призначив юриста Стефанчука представником президента у парламенті.

На позачергових парламентських виборах Стефанчук пройшов до Ради за списком партії «Слуга народу» під №2.

До слова, у понеділок Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА.