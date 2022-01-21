101 грн за квадратний метр обігріву: жителі Запоріжжя у розпачі вийшли на мітинг

Людям не вистачає зарплат та субсидії, аби платити за тепло в оселі

Мешканці кількох багатоквартирних будинків Дніпровського району Запоріжжя зібрали мітинг через те, що теплові мережі виставили їм багатотисячні платіжки за грудень. Тепловики порахували обігрів одного метра квадратного по 101 грн. Про це повідомляє «Укрінформ».

«В мене трикімнатна квартира, площею 51 метр, у листопаді мені нарахували за опалення понад 4000 гривень, тобто 80 гривень за метр, у грудні – 101 гривня – до сплати понад 5000 гривень. І це лише опалення. Маю мінімальну пенсію та трохи більше 2000 гривень субсидії, але цього не вистачає, аби заплатити. В мене вже є чималий борг, а опалювальний сезон триватиме до квітня. Були у міській раді, там посилаються на постанову №315 від 22 листопада 2018 року. Кажуть, що будинки без лічильників розраховуються за спеціальною методикою», – розповіла запоріжанка Зінаїда Ковальова

На мітинг вийшла і студентка медичного університету Ірена. Дівчина тримає в руках платіжку за листопад, в якій написано, що має борг за жовтень у 963,87 гривень тож має сплатити 6309 гривень. За грудень сума буде ще більшою. Дівчина працює у дитячій реанімації, де отримує 2800 гривень зарплати, також має 2100 гривень субсидії.

«Я не можу працювати на повну ставку, бо ще навчаюсь на шостому курсі. Мені за два опалювальні місяці нарахували майже 12 тисяч гривень, я стільки не отримую. Я лише нещодавно погасила борги за минулий опалювальний сезон і вже маю нові. Разом з іншими мешканцями будинку ми ходили до міської ради, телефонуємо депутатам. Одні кажуть, що наших листів взагалі не бачили, інші запевняють, що це незаконно і обіцяють розібратись», – розповіла Ірена.

За словами мітингувальників, в їхньому районі нараховуються близько двох сотень квартир з такими захмарними платіжками.

У концерні «Міські теплові мережі» пояснюють, що тариф залежить від того, чи обладнаний будинок прибором обліку, а також від поверховості будинку.

«На сьогодні відповідно до вимог чинного законодавства нарахування за послуги з постачання теплової енергії проводиться відповідно до правил №830 (постанова Кабміну від 21.08. 2019 року №830 - надалі Правила) та закону «Про комерційний облік». Ці норми споживання залежать від поверховості та температури повітря. На сьогодні у одно-двоповерхових будинках м. Запоріжжя вартість одного квадратного метру склала дійсно 101 гривню. Вона залежить від того, що малоповерхові будинки споживають більше ніж багатоповерхові, тому норма споживання в них більше», – коментує журналістам директор зі збуту концерну «Міські теплові мережі» Анна Юдіна.

За її словами, у Запоріжжі 800 будинків, які мають один-два поверхи, більшість з них обладнані приборами обліку 95%, решта – не надали дозвіл на встановлення. Після того, як лічильники все ж будуть встановлені, нарахування будуть здійснюватись відповідно до їхніх показань.

«Вартість опалення одного квадратного метру з лічильником була б на 20-25% нижче. Тобто розраховувати, що вони будуть таким ж, як у багатоповерхових будинках, не варто», – кажуть тепловики.

Зазначимо, українці почали отримувати «подвійні» платіжки за газ.

Нагадаємо, відключення від газу можуть розпочатися вже у лютому.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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