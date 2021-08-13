Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців

Президент зауважив, що така база не повинна мати жодних проблем з фінансуванням

Президент Володимир Зеленський пообіцяв разом з урядом та іншими зацікавленими сторонами розв'язати питання створення професійної літньої бази для паралімпійців. Про це Зеленський сказав під час урочистих проводів національної паралімпійської збірної команди до Токіо, повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що українська влада – уряд, місцеве керівництво та профільні відомства – має якнайшвидше розв'язати питання професійної літньої бази для українських паралімпійців, яка «ніколи не повинна мати жодних проблем з фінансуванням».

«Це – наш обов’язок на знак поваги до всього, що ви робите для нашої країни. Ще раз я щиро бажаю вам успіхів у Токіо! Надихайте! Заряджайте! Перемагайте! Ми підтримуватимемо вас усі разом, усім серцем і чекатимемо всім народом!» – додав Зеленський.

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич зазначив, що 26% національної паралімпійської збірної України – це спортсмени, які брали участь у спартакіадах серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», а 57% плавців-паралімпійців, які змагатимуться в Токіо, вийшли з дитячо-юнацького спорту в системі профільного міністерства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяв участь у церемонії проводів національної збірної команди на XVI літні Паралімпійські ігри.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя незалежності України. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Девіз національної паралімпійської збірної команди України «Ваша підтримка – наша перемога!».