  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Соратник Коломойського: Офіс президента віддав Дніпропетровщину Філатову та Корбану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Політик назвав двох державних діячів, які нині повністю контролюють регіон - Соратник Коломойського: Офіс президента віддав Дніпропетровщину Філатову та Корбану
    Політик назвав двох державних діячів, які нині повністю контролюють регіон
    фото: nv.ua

    «Філатову та Корбану не підкоряються лише Кам’янське та Кривий Ріг»

    Вплив олігарха Ігоря Коломойського на процеси в Дніпрі наразі практично не відчутний. Натомість регіон майже повністю контролюють чинний мер Дніпра Борис Філатов та його компаньйон Геннадій Корбан. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

    «Зеленський чи Кирило Тимошенко так домовилися, що повністю їм віддали область в управління», – вважає політик.

    За словами Олійника, наразі ці двоє людей контролюють практично весь регіон, за виключенням, хіба, кількох населених пунктів. «На сьогодні, мабуть, саме їх (Філатова та Корбана – «Главком») можна назвати найвпливовішими людьми в Дніпропетровській області. Їм підпорядковано все: «Слуга народу», губернатор, облрада. Їм не підкоряються тільки окремі міста на кшталт Кам’янського та Кривого Рогу», – зазначив соратник Коломойського.

    При цьому, політику до кінця не зрозуміло, на чому базувалися домовленості керівництва держави із двома місцевими політиками.

    «Якщо ми не бачимо видимих політичних мотивів, то, вочевидь, є невидимі – прагматичні. Наприклад, спільний інтерес до фінансового складника «Великого будівництва». Коли я керував областю, бюджетні гроші економилися, вартість робіт зменшувалася, зараз навпаки – постійно збільшується. Беруться кредити, яких при мені не брали, а зараз це – звичайна практика», – підсумував Олійник.

    Нагадаємо, нещодавно мер Дніпра Борис Філатов обурився безкарністю мафії та жорстко «пройшовся» по Офісу президента.

    Читайте також інтерв'ю: Святослав Олійник: Зеленський почав будувати дуже авторитарну модель. Гіршу, ніж у Януковича
    Теги: Борис Філатов Геннадій Корбан Дніпропетровщина Офіс президента Святослав Олійник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соратник Коломойського: Офіс президента віддав Дніпропетровщину Філатову та Корбану