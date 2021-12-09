Соратник Коломойського: Офіс президента віддав Дніпропетровщину Філатову та Корбану

«Філатову та Корбану не підкоряються лише Кам’янське та Кривий Ріг»

Вплив олігарха Ігоря Коломойського на процеси в Дніпрі наразі практично не відчутний. Натомість регіон майже повністю контролюють чинний мер Дніпра Борис Філатов та його компаньйон Геннадій Корбан. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

«Зеленський чи Кирило Тимошенко так домовилися, що повністю їм віддали область в управління», – вважає політик.

За словами Олійника, наразі ці двоє людей контролюють практично весь регіон, за виключенням, хіба, кількох населених пунктів. «На сьогодні, мабуть, саме їх (Філатова та Корбана – «Главком») можна назвати найвпливовішими людьми в Дніпропетровській області. Їм підпорядковано все: «Слуга народу», губернатор, облрада. Їм не підкоряються тільки окремі міста на кшталт Кам’янського та Кривого Рогу», – зазначив соратник Коломойського.

При цьому, політику до кінця не зрозуміло, на чому базувалися домовленості керівництва держави із двома місцевими політиками.

«Якщо ми не бачимо видимих політичних мотивів, то, вочевидь, є невидимі – прагматичні. Наприклад, спільний інтерес до фінансового складника «Великого будівництва». Коли я керував областю, бюджетні гроші економилися, вартість робіт зменшувалася, зараз навпаки – постійно збільшується. Беруться кредити, яких при мені не брали, а зараз це – звичайна практика», – підсумував Олійник.

Нагадаємо, нещодавно мер Дніпра Борис Філатов обурився безкарністю мафії та жорстко «пройшовся» по Офісу президента.