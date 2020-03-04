Скалецька сказала, що їй достатньо телефону та інтернету для керування міністерством



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька Фото: УНІАН

Фізична відсутність Скалецької в стінах МОЗ не шкодить роботі міністерства

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, яка залишилася на обсервації в Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що усі робочі питання вирішує дистанційно – за допомогою інтернету й телефону.

«Усі мої зв’язки – це заступники міністра, працівники відповідних служб зі структури міністерства. Усі актуальні питання – поточні чи стратегічні – ми повноцінно вирішуємо», – сказала Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому.

Міністерка розповіла, що проводить нараду у скайпі для багатьох учасників. «Жодні питання не «зависають» через мою фізичну відсутність у стінах МОЗ», – запевнила Скалецька.

Нагадаємо, Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом із евакуйованими з Китаю. Голова МОЗ закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були евакуйовані з Китаю.

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін різко розкритикував рішення міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької залишитися в обсервації у Нових Санажарах.

20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.