  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Скалецька сказала, що їй достатньо телефону та інтернету для керування міністерством

    • Розсилка
    <p>Міністерка охорони здоров&rsquo;я України Зоряна Скалецька</p> <p>Фото: УНІАН<b></b></p> - Скалецька сказала, що їй достатньо телефону та інтернету для керування міністерством

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька

    Фото: УНІАН

    Фізична відсутність Скалецької в стінах МОЗ не шкодить роботі міністерства

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, яка залишилася на обсервації в Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що усі робочі питання  вирішує дистанційно – за допомогою інтернету й телефону.

    «Усі мої зв’язки – це заступники міністра, працівники відповідних служб зі структури міністерства. Усі актуальні питання – поточні чи стратегічні – ми повноцінно вирішуємо», – сказала Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому.

    Міністерка розповіла, що проводить нараду у скайпі для багатьох учасників. «Жодні питання не «зависають» через мою фізичну відсутність у стінах МОЗ», – запевнила Скалецька.

    Нагадаємо, Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом із евакуйованими з Китаю. Голова МОЗ закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були евакуйовані з Китаю.

    Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін різко розкритикував рішення міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької залишитися в обсервації у Нових Санажарах.

    20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Зоряна Скалецька
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ