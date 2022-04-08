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    Одещина запроваджує затяжну комендантську годину

    Комендантська година в Одесі почне діяти з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня - Одещина запроваджує затяжну комендантську годину
    Комендантська година в Одесі почне діяти з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня
    Фото: НПУ

    Заборонено перебування людей у певний період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток

    Влада Одеської області запроваджують посилену комендантську годину, яка почне діяти з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

    «Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару.

    Саме тому розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

    «Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними» – пояснив Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

    Нагадаємо, в ніч на 8 квітня стався обстріл Одеської області, він був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Одещина запроваджує затяжну комендантську годину