Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі

Президенти спілкувалися про військові поставки і статус кандидата в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляється Twitter президента.

«Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата», – зазначив він.

Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.

«Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Раніше Дуда закликав ЄС відкрити двері для України вже в червні.

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