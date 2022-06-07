Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі
Президенти спілкувалися про військові поставки і статус кандидата в ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляється Twitter президента.
«Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата», – зазначив він.
Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.
«Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.
Раніше Дуда закликав ЄС відкрити двері для України вже в червні.