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  4. Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі
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    Політика

    Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі

    Лідери країн постійно контактують - Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі
    Лідери країн постійно контактують
    фото: Офіс президента

    Президенти спілкувалися про військові поставки і статус кандидата в ЄС

    Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляється Twitter президента.

    «Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата», – зазначив він.

    Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.

    «Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

    Раніше Дуда закликав ЄС відкрити двері для України вже в червні.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна мова військові Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна Twitter президент окупація #stoprussia
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    Зеленський поговорив із Дудою: мова йшла про ситуацію на Донбасі