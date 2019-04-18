Порошенко не зможе «пробитися» на сьогоднішнє шоу «1+1», де буде Зеленський — штаб



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«Ніхто не повинен зіпсувати це свято «явлєнія» кандидата своєму народові»

Президент Петро Порошенко не має жодних шансів «пробитися» у четвер, 18 квітня, на ефір каналу «1+1», де в програмі «Право на владу» анонсована участь його опонента з передвиборчих перегонів Володимира Зеленського.

Про це заявив речник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

«Судячи по тій реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу «1+1», – відповів Медведєв на питання, чи прийде Порошенко на телеканал на програму «Право на владу», участь у якій має взяти Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що сьогоднішній «ефір добре підготовлений», і «ніхто не повинен зіпсувати це свято явлєнія кандидата своєму народові».

Медведєв додав, що зазначений ефір має стати першим повноцінним ефіром Зеленського за всю передвиборчу кампанію.

Раніше повідомлялося, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне»