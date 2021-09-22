Милованов порівняв з аутистами людей, які не вірять офіційній версії замаху на Шефіра (відео)

Економіст образив людей з розладами психічного та психологічного розвитку

Коментуючи історію з обстрілом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов образив людей з розладами психічного та психологічного розвитку. Це він зробив в ефірі телеканалу «Апостроф».

На його думку, люди, які ставлять під сумнів озвучені офіційними особами версії замаху на Шефіра, – «політичні аутисти».

«Вони звинувачують, по суті, в тому, що президент або оточення зробили те, що робили, наприклад, німці перед Другою світовою війною, коли влаштовували нібито напади. Це взагалі цинізм», – заявив Милованов.

«Звичайно, таке в історії буває, але, мабуть, на цьому не варто фокусуватися. Для мене це цинізм і аутизм, можна я так скажу. Політичний цинізм і політичний аутизм», – додав Милованов.

Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко та президент Київської школи економіки, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували перепалку в студії через тарифи на газ.

Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.