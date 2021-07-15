Зеленський відправив 40 українських миротворців в Конго
Указ набирає чинності з моменту його публікації
Загалом до місії ООН буде залучено ще 40 українців.
«Направити для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб», – зазначається на сайті голови країни.
Зокрема, Володимир Зеленський зобов’язує Кабмін вжити заходи задля реалізації залучення 40 українських миротворців до місії ООН у ДР Конго.
Указ набирає чинності з моменту його публікації.
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН.