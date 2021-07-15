Під будівлею МВС у Києві «святкують» відставку Авакова (відео)

Під будівлею МВС у Києві «святкують» відставку Авакова

Захід називається «Ізгоняємо Авакова»

У четвер ввечері, 15 липня, під стінами МВС України пройшов мітинг з приводу відставки міністра Арсена Авакова. Активісти вирішили влаштувати дискотеку і привезли на локацію необхідне обладнання.

Захід називається «Ізгоняємо Авакова».

Людей попросили зібратися біля будівлі МВС України о 20:00. Судячи з опублікованих відео, до місця стяглися поліцейські. Людям не дозволяють наближатися до будівлі міністерства.

На акцію також привезли обладнання, щоб запустити музику. За інформацією організатор акції, спершу правоохоронці не пускали автомобіль, але потім активістам все ж вдалося проїхати.

Організатори також рекомендують ігнорувати коридор поліції і підходити прямо під будівлю.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.