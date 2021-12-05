Ердоган заявив, що туркені отримали найбільші права після його приходу до влади

Президент Туреччини прирівняв себе до Ататюрка, який теж відстоював права жінок

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що турецькі жінки отримали реальні права тільки після приходу до влади очолюваної ним «Партії справедливості і розвитку» (ПСР) у 2002 році, повідомляють ЗМІ.

«Жінки Туреччини отримали право голосувати на виборах у 1934 році, але повною мірою скористатися своїми правами і свободами вони змогли лише після приходу до влади ПСР. Більшість досягнень у боротьбі жінок за участь у політиці та суспільному житті є результатом політики нашої партії», – заявив Ердоган у посланні з нагоди 87 річниці надання виборчого права жінкам у Туреччині.

За його словами, курс засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка на надання жінкам рівних із чоловіками прав не отримав підтримку політиків, які прийшли після нього.

«Протягом майже 60 років після смерті Ататюрка частка жінок у парламенті ніколи не перевищувала 4%. Подібна небезпечна ситуація, яка не підходить для нашого народу і боротьби турецьких жінок за рівність, змінилася тільки в 2002 році», – сказав Ердоган.

Він додав, що за роки правління ПСР частка жінок у парламенті зросла до 17-18%.

Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі.

Туреччина заявила про вихід зі Стамбульської конвенції із захисту жінок, пояснивши це тим, що документ використовується для прирівнювання гомосексуалізму до норми.

При цьому, як заявила Адміністрації президента Туреччини, рішення про вихід зі Стамбульської конвенції жодним чином не означає, що країна ставить під загрозу захист жінок, вона не відмовиться від боротьби з насильством в сім'ї.

Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.

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