Вища рада правосуддя поскаржилася до поліції на листи-погрози суддям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ВРП просить поліцію охороняти суддів та приміщення судів

До судів з електронної адреси С[email protected]і.uа надійшли листи-погрози

Вища рада правосуддя поскаржилася до Національної поліції України через листи погрози суддям.

Про це інформують у ВРП.

«Вища рада правосуддя ухвалила звернутися до Генеральної прокуратури України та Національної поліції України стосовно виявлення та притягнення до відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності суддів під час здійснення правосуддя, у зв’язку з фактичними обставинами, зазначеними у повідомленнях суддів Сумського окружного адміністративного суду, Чугуївського міського суду Харківської області, Оболонського районного суду міста Києва, Харківського апеляційного суду, Балаклійського районного суду Харківської області, Новокаховського міського суду Херсонської області», - ідеться в повідомленні.

Окрім того, ВРП ухвалила звернутися до Нацполіції щодо вжиття передбачених законом заходів із забезпечення безпеки суддів та працівників апаратів судів, учасників судових процесів, забезпечення громадського порядку під час роботи судів та охорони приміщень згаданих вище судів.

Як поінформував член ВРП Ігор Бенедисюк, у повідомленнях суддів зазначено, що до судів з електронної адреси С[email protected]і.uа надійшли листи-погрози, які, на думку суддів, «мають системний та скоординований характер, їх надсилання спрямоване на залякування суддів, пов’язане з їхньою професійною діяльністю, що об’єктивно свідчить про мету організаторів таких акцій у незаконний спосіб вплинути на правосуддя і за своїм змістом набуває ознак організованої у протизаконний спосіб протидії судам як органам влади у правовій державі».

Бенедисюк наголосив, що обставини, викладені у повідомленнях суддів, свідчать про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та потребують вжиття передбачених законом заходів.