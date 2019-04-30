Патріарх Філарет прийняв Зеленського і закликав боротися зі злом



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Філарет вручив Зеленському пам’ятний подарунок

Сьогодні, 30 квітня, новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з почесним патріархом Київським і всієї Руси-УкраїниФіларетом. Про це повідомила прес-служба Зеленського.

На зустрічі також був присутній настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай.

«Владика привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла. Потому Патріарх Філарет вручив новообраному Президенту пам’ятний подарунок», - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Патріарху за зустріч та спілкування.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.