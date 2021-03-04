Зеленський зустрівся з новими послами В’єтнаму, Бразилії та Італії: про що говорили

Посли після зустрічі з президентом України приступили до своїх обов'язків

Президент України прийняв вірчі грамоти від послів трьох країни

У четвер, 4 березня, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В’єтнаму, Бразилії та Італії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, послом В’єтнаму в Україні став Нгуєн Хонг Тхаком Президент Зеленський обговорив з ним питання лібералізації двосторонньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік.

Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн.

Президент України та посол В’єтнаму окреслили заходи двостороннього політичного діалогу на поточний рік та обговорили взаємодію країн у межах міжнародних організацій, передусім з урахуванням непостійного членства В’єтнаму в Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Під час розмови глави Української держави з послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапесту було позитивно оцінено нинішній високий рівень політичного діалогу між двома державами.

Володимир Зеленський схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією.

Жаїру Болсонару, президента Бразилії було запрошено відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році.

Під час розмови з послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.

Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин.

Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії Сovid-19 стала яскравим проявом солідарності.

П'єр Дзадзо відзначив вклад Зеленського у проведенні важливих реформ, зокрема земельної та реформи банківського сектору. Він заявив про підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України. Італія не відступиться від санкційного режиму щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, сьогодні у столиці попрощалися з першим главою МЗС Анатолієм Зленком (фото).