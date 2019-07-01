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    Політика

    Зеленський звільнив голів п’яти районів Київщини

    • Розсилка
    Зеленський звільнив голів п’яти районів Київщини

    Пояснення звільнення досить просте – «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України»

    Президент Володимир Зеленський звільнив очільників п'яти районних державних адміністрацій Київської області.  Про це йдеться в розпорядженнях від 1 липня, опублікованих на сайті глави держави.

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    Зокрема, звільнено:

    • Вадима Чередника з посади глави Бородянської РДА,
    • Владислава Одинця з посади глави Васильківської РДА,
    • В’ячеслава Савенка – Вишгородської РДА,
    • Михайла Письменного – Обухівської РДА,
    • Олександра Жданова – Поліської РДА. 

    У всіх посадовців причиною звільнення вказано «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».

    Розпоряджень щодо призначення тимчасових керівників цих райдержадміністрацій на сайті поки що не оприлюднено.

    Нагадаємо, в Київській області всього 25 районів.

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