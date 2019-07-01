Зеленський звільнив голів п’яти районів Київщини
Пояснення звільнення досить просте – «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України»
Президент Володимир Зеленський звільнив очільників п'яти районних державних адміністрацій Київської області. Про це йдеться в розпорядженнях від 1 липня, опублікованих на сайті глави держави.
Читайте також
Зокрема, звільнено:
- Вадима Чередника з посади глави Бородянської РДА,
- Владислава Одинця з посади глави Васильківської РДА,
- В’ячеслава Савенка – Вишгородської РДА,
- Михайла Письменного – Обухівської РДА,
- Олександра Жданова – Поліської РДА.
У всіх посадовців причиною звільнення вказано «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».
Розпоряджень щодо призначення тимчасових керівників цих райдержадміністрацій на сайті поки що не оприлюднено.
Нагадаємо, в Київській області всього 25 районів.