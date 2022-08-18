Журналісти закликають позбавити мандатів Столара, Льовочкіна та інших втікачів

«Чому всі ці люди все ще є народними депутатами?»

Народні обранці давно облаштувалися за кордоном

Журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва на своїй сторінці у Facebook запропонувала позбавити мандатів нардепів-втікачів, які вже по пів року не з'являються в Україні і на робочому місці – У Верховній Раді зокрема. Як відомо, напередодні журналісти оприлюднили розслідування, в якому йдеться про «батальйон Монако» – українських політиків та бізнесменів, котрі перед вторгненням переїхали на Лазурне узбережжя.

Йдеться про народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Столара, Ігоря Абрамовича, Сергія Льовочкіна та Григорія Суркіса.

«Чому всі ці люди все ще є народними депутатами? Як вони служать суспільним інтересам? Які права українців захищають? Які законодавчі ініціативи подавали? Чому вони досі утримаються за рахунок податків, які ми сплачуємо? Звертаюся до їхніх поки що колег: наскільки це справедливо, правильно та відповідає етиці? Або присязі народного депутата України?.. Відповідь на ці запитання маєте дати ви. У сесійній залі. Своїм голосуванням. Так, про позбавлення мандатів», – написала Мусаєва.

У коментарях народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар відреагувала так: «Хотілося б… але ж там корисна група Столара-Абрамовича. Все голосує».

Інша нардепка та співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко вважає, що «все набагато гірше».

«Партію заборонили, але її ошметки створили три нові групи і тепер мають більше представників на погоджувальній і права на виступ. Також за ними залишається ключовий комітет свободи слова. За нашою з «Голосом» ініціативою ми вимагали виключення членів ОПЗЖ з міжпарламентських делегацій, але це теж досі не зроблено», – каже Геращенко.

Народний депутат Володимир Цабаль («Голос») зробив слушне зауваження.

«На жаль, депутати не можуть позбавити членів монакського батальйону мандатів. Щоб позбавити, потрібно поміняти Конституцію (розширити перелік підстав). А міняти Конституцію під час воєнного стану Конституція забороняє. Тут єдина можливість – це набрання обвинувачувального вироку, але тоді це питання не до Верховної Ради, а до правоохоронних органів», – нагадав Цабаль.

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Як стало відомо, згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay за €2 млн.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, зараз мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.