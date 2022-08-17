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Ювілей на Афоні та вілла з охороною: як живе нардеп-втікач Льовочкін (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ювілей на Афоні та вілла з охороною: як живе нардеп-втікач Льовочкін (фото, відео)
Пів року Льовочкін живе за кордоном, в Україну навідується на пару днів
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Парламентар від забороненої ОПЗЖ катається між Віднем і Монако 

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, зараз мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Про це у своєму розслідуванні розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Ювілей на Афоні та вілла з охороною: як живе нардеп-втікач Льовочкін (фото, відео) фото 1

Вілла Льовочкіна, як зауважили спостерігачі, пильно охороняється – чи не найкраще з усіх тутешніх маєтків українських політиків і бізнесменів.

Ювілей на Афоні та вілла з охороною: як живе нардеп-втікач Льовочкін (фото, відео) фото 2

У цій віллі Льовочкін перебуває не постійно, періодично мешкає у Відні. А от свій ювілейний, 50-й день народження, Льовочкін полетів святкувати на Афон.

Як відомо, Льовочкін втік з України напередодні вторгнення РФ, 10 лютого. Відтоді він приїздив в Україну 6 липня, а вже 13 – знову виїхав за кордон.

Саме 13 липня Сергій Льовочкін разом з Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з Республікою Польща. Отож за час повномасштабної війни Росії проти України депутат Льовочкін пробув у країні неповних вісім днів.

На початку травня стало відомо, що Сергій Льовочкін вилетів з України до Венеції 10 лютого, а його сестра Юлія із чоловіком, очільником «Київгазу» Андрієм Вінграновським, ще раніше – 26 січня, до Ніцци.

Сергій Льовочкін – один із найбагатших українських політиків, який мав суттєвий вплив на державне управління за різної влади, повністю зник з інформаційного простору і досі не виступив з публічними заявами щодо російської агресії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явився список народних депутатів, які покинули Україну незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них був і Сергій Льовочкін. За даними ЗМІ, він виїхав із України 10 лютого.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

До слова, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Як стало відомо, згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay за €2 млн.

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Теги: Сергій Льовочкін

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