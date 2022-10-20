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Молдова підтримуватиме білоруську опозицію: деталі 

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Молдова підтримуватиме білоруську опозицію: деталі 
До складу групи увійшли 19 депутатів 
фото з відкритих джерел

Створена група підтримки «Демократичної Білорусі»  

У молдовському парламенті 20 жовтня створили групу підтримки «Демократичної Білорусі», передає кореспондент «Главкома». 

«Створивши депутатську групу підтримки демократичної Білорусі, парламент підтвердить свою прихильність до просування демократичних цінностей та захисту основних прав і свобод людини», –йдеться у пресрелізі парламенту.  

До складу групи увійшли 19 депутатів від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS), включаючи голову групи – депутатку Марину Морозову. Автори проєкту – депутати від PAS Дойни Герман та Міхая Попшоя.

Створення групи допоможе поглибити діалог між парламентом Молдови та демократичним рухом у Білорусі на основі партнерства. 

Нагадаємо, також у четвер, 20 жовтня, під час засідання парламенту, депутат від провладної партії «Дія та солідарність» (PAS) Думітру Алайба запропонував розглянути питання визнання Росії країною-терористом. 

Крім того, правоохоронці в Кишеневі затримали прихильників проросійської партії.

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Теги: парламент партії Молдова Білорусь

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