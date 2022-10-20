Молдова підтримуватиме білоруську опозицію: деталі
Створена група підтримки «Демократичної Білорусі»
У молдовському парламенті 20 жовтня створили групу підтримки «Демократичної Білорусі», передає кореспондент «Главкома».
«Створивши депутатську групу підтримки демократичної Білорусі, парламент підтвердить свою прихильність до просування демократичних цінностей та захисту основних прав і свобод людини», –йдеться у пресрелізі парламенту.
До складу групи увійшли 19 депутатів від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS), включаючи голову групи – депутатку Марину Морозову. Автори проєкту – депутати від PAS Дойни Герман та Міхая Попшоя.
Створення групи допоможе поглибити діалог між парламентом Молдови та демократичним рухом у Білорусі на основі партнерства.
Нагадаємо, також у четвер, 20 жовтня, під час засідання парламенту, депутат від провладної партії «Дія та солідарність» (PAS) Думітру Алайба запропонував розглянути питання визнання Росії країною-терористом.
Крім того, правоохоронці в Кишеневі затримали прихильників проросійської партії.
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