Буданов оцінив ефективність витрачання Росією мільярдів на інформаційну війну

Христина Жиренко
Глава Офісу президента зробив заяву з нагоди п’ятої річниці Центру протидії дезінформації

Росія витрачає мільярди на інформаційну війну проти України, однак боротьба за правду та єдність українського суспільства залишається ключовою стратегічною перевагою держави. Про це написав керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що у Facebook з нагоди п’ятої річниці Центру протидії дезінформації.

За словами Буданова, у сучасній війні сенси мають не менше значення, ніж зброя.

«Ворог витрачає мільярди, щоб зламати нашу єдність і заплутати світ. У таких умовах боротьба за правду стала питанням національного виживання та нашої стратегічної переваги», – наголосив він.

Керівник Офісу президента зазначив, що вже п’ять років на передовій цієї боротьби працює Центр протидії дезінформації. За цей час, підкреслив Буданов, ЦПД допоміг українському суспільству навчитися розпізнавати ворожі інформаційні впливи та пропаганду.

Він також звернув увагу, що спеціалісти Центру давно перейшли від простого спростування фейків до активних інформаційних дій та операцій на території противника.

Раніше Кирило Буданов в інтерв’ю «Укрінформу» заявляв, що без єдності українське суспільство не зможе вистояти у війні та реалізувати жодне рішення – навіть за найкращих умов.

