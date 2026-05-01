Буданов анонсував новий проєкт для прискорення антикорупційних реформ

Україна розпочинає новий масштабний проєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією та приведення законодавства у відповідність до найвищих міжнародних стандартів. Ініціатива реалізується у партнерстві з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за підтримки Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про результати зустрічі з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку.

«На зустрічі з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні», – повідомив Буданов.

Повідомляється, що головною метою проєкту є узгодження української правової бази з антикорупційними стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку. 

«За сприяння Швейцарії найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства зі стандартами ОЕСР», – написав Буданов.

Нагадаємо, співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що керівник Офісу президента Кирило Буданов користується значною підтримкою серед українців.

За словами Каленюк, рівень довіри до Буданова пояснюється не лише його публічною позицією, а й чіткими сигналами щодо необхідності змін у системі державного управління. Вона підкреслила, що суспільство очікує саме таких заяв від представників влади.

Під час заходу Буданов озвучив принципову позицію щодо природи корупції, підкресливши, що вона виникає там, де існує «ручне управління».

