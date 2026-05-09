Буданов привітав українців з Днем Європи

«Наша сила – в єдності з тими, хто поділяє наші принципи», – зазначив Буданов

Глава Офісу президента Кирило Буданов привітав українців із Днем Європи та зазначив, що сьогодні підтримка партнерів і спільність цінностей залишаються основою стійкості України. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні Україна є втіленням справжньої Європи – не лише географічно, а й ідеологічно, адже українці захищають безпеку всього європейського континенту, а також право на свободу та власну ідентичність.

Очільник Офісу президента наголосив, що Україна була і залишається невід’ємною частиною європейської спільноти, об’єднаної спільними цінностями гідності, демократії та взаємної підтримки.