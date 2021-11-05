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    «Опозиція більше не літає»: «Голос» звинуватив Банкову в блокуванні поїздки до США

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    Делегація &laquo;Голосу&raquo; після зриву офіційної поїздки вирушила до США як туристи - «Опозиція більше не літає»: «Голос» звинуватив Банкову в блокуванні поїздки до США
    Делегація «Голосу» після зриву офіційної поїздки вирушила до США як туристи
    фото: Кіра Рудик / Facebook

    «За блокуванням відрядження пʼяти народних депутатів «Голосу» стоять люди Зеленського та пряма вказівка Банкової», – заявили у політсилі

    Партія «Голос» звинуватила Офіс президента у зриві поїздки делегації її депутатів до США. Про це йдеться у заяві партії.

    «Голос» стверджує, що сьогодні, 5 листопада, делегація з пʼяти депутатів мала відбути з відрядженням до США на запрошення американської сторони, щоб провести низку зустрічей. Для цього партії потрібно було отримати офіційне відрядження, але його, як стверджують у політсилі, навмисне зірвали через «штучні бюрократичні перепони».

    «Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження пʼяти народних депутатів «Голосу» стоять люди президента Зеленського та пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції», – йдеться у заяві.

    Голова партії Кіра Рудик написала у Facebook, що політсила не отримала жодних пояснень про причини відмови у відрядженні.

    «Ми проплачували поїздку самостійно, організовували свої зустрічі самостійно, єдине, що необхідно у таких випадках, – це офіційне відрядження. Його нам не надали. Офіційно – без жодного пояснення. Неофіційно: «мало, що ви там наговорите», «опозиція більше не літає», «ми самі виберемо, кому і що розповідати», – написала вона.

    За словами Рудик, через вищезгадане делегація поїхала до США як туристи.

    До слова, нардепка від «Голосу» Устінова захворіла на коронавірус.

    Нагадаємо, 22 жовтня на голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Тоді депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

    Теги: США депутат політика авіаперевезення опозиція партія Голос Офіс президента Кіра Рудик
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    «Опозиція більше не літає»: «Голос» звинуватив Банкову в блокуванні поїздки до США