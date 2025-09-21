Російські диверсанти маскуються під цивільних, щоб проникнути у Куп’янськ

ЗСУ знищують сили РФ ще до того, як вони встигають увійти в житлову забудову

Російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами речника, у Куп’янськ сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з двох-п’яти осіб.

«Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі», – пояснив Трегубов.

Речник каже, що ЗСУ знищують сили РФ ще до того, як вони встигають увійти в житлову забудову, щоб не допустити закріплення у місті.

Також Трегубов повідомив, що «окупанти постійно завдають ударів з артилерії, безпілотниками та іншими типами зброї».

«Це вже фактично фронтове місто», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею.

Росіяни продовжують активні спроби просочитися в Куп'янськ, зокрема на північних околицях міста, де вже неодноразово фіксувалися спроби закріплення. За даними DeepState, ворог здійснює регулярні маневри, намагаючись прорахувати слабкі місця української оборони для подальшого просування в місто