Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
фото з відкритих джерел

Росіяни атакували дронами одну з центральних вулиць міста

Російські загарбники скинули невідомі вибухові речовини на Ніжин Чернігівської області. Це новий вид атаки, який застосували окупанти. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» заявив мера Ніжина Олександр Кодола.

За його словами, 19 вересня окупанти атакували дронами одну з центральних вулиць міста.

«Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена», – зазначив Кодола.

Упродовж 14-15 вересня Ніжин зазнав найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Повітряна тривога в Ніжинській громаді безперервно тривала загалом понад 16 годин. Окупанти запустили десятки дронів, були влучання.

За словами мера міста, війська РФ поцілили по кількох об’єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, через що в деяких районах Ніжина тимчасово не було енерго- та водопостачання.

Також в ніч на 21 вересня росіяни обстріляли рятувальників у Ніжинському районі, які гасили пожежу після атаки дронів.

 

Теги: окупанти Олександр Кодол росіяни дрон Чернігівщина

