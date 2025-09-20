Головна Країна Політика
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна
Зеленський зауважив, що доповіді росіян Путіну відрізняються дуже сильно від реальності
фото: reuters

Сумський напрямок та Запоріжжя. Президент повідомив про ситуацію

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мав змогу ознайомитися з електронними картами українських сил та з російськими мапами, і вони суттєво відрізнялися. За його словами, командування РФ отримує викривлену інформацію від середньої ланки, яка не відповідає реальній ситуації на полі бою. Про це президент зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Наприклад, вчора, під час доповіді про нашу операцію, я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив «руські» мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у «рускіх» на картах все навпаки. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у «рускіх» відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу», – сказав президент.

Зокрема, Зеленський повідомив про ситуацію на фронті: «Сумський напрямок. Тривають наші активні дії, постійно є результати. Новопавлівський напрямок на сьогодні без особливостей. На Запорізькому напрямку – те, що ми і говорили. Ми вважали, що два головних російські наступи – це Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Але так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх».

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не отримує від своїх підлеглих правдивої інформації щодо війни проти України. Про це розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Путін отримує викривлену інформацію щодо ситуації на фронті. Самі росіяни не хочуть бачити реальну ситуацію через власний шовінізм та ставлення до України як до колонії.

Теги: путін Донеччина Сумщина Володимир Зеленський Запорізька область

