Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState

Російські війська активізують спроби проникнення в Куп'янськ

Російські війська продовжують активні спроби просочитися в Куп'янськ, зокрема на північних околицях міста, де вже неодноразово фіксувалися спроби закріплення. За даними DeepState, ворог здійснює регулярні маневри, намагаючись прорахувати слабкі місця української оборони для подальшого просування в місто, інформує «Главком».

Останніми днями російські пропагандисти опублікували нові кадри, на яких демонструється їхня присутність у різних частинах Куп'янська, в тому числі в центрі міста.

Відео, які активно поширюються, показують солдатів, що безперешкодно рухаються по міських вулицях, однак за даними DeepState, ці кадри більше мають пропагандистську мету, ніж реально відображають ситуацію на місці.

Згідно з аналізом DeepState, на північних околицях міста, де знаходиться так звана «сіра зона», ситуація залишається стабільно напруженою. Російські війська, ймовірно, намагаються закріпитися на цих територіях для збільшення своєї присутності. Останні повідомлення від 10-го корпусу ЗСУ підтверджують, що деякі російські підрозділи були уражені на цих територіях.

Село Мирове, за даними аналітиків, стало місцем активних боїв. Росіяни намагаються закріпитися в цьому населеному пункті, йдучи шляхом так званих «флаговтик» операцій, коли вони тимчасово піднімають свої прапори для демонстрації контролю, навіть якщо фактично не утримують ці території.

Ще однією небезпекою є тактика, яку активно застосовує ворог для проникнення в місто – перевдягання в цивільний одяг. Як повідомляє DeepState, російські війська використовують це для збільшення кількості своїх підрозділів в міських умовах, маскуючи свою присутність під цивільними.

«З повідомлень бійців, є опасіння, що в якийсь момент це може вилізти неприємними наслідками, але це ми побачимо тільки з часом, наскільки масштабною була задумка ворога. Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові. У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже, в деякій мірі, виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, російські «воєнкори» та солдати оголосили про просування до Куп'янська. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов розповів про ситуацію.

За словами Трегубова, спроби прориву через північ від міста тривають, але завершуються невдачами окупаційної армії. Заяви про те, що росіяни зайшли в Куп'янськ, не відповідають дійсності.