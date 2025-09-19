Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1304-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 223 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

У районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 27 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Противник п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.

