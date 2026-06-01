Чи складно складати чотири предмети в один день? Міністр освіти дав відповідь

glavcom.ua
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий
Цього року для участі в Національному мультипредметному тесті зареєструвалися вже понад 350 тис. осіб, і цей показник продовжує стабільно зростати порівняно з минулими роками. Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, інформує «Главком».

Очільник Міністерства освіти оцінив рівень складності тестування та закликав батьків не створювати штучного психологічного тиску на випускників.

Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

«Це не занадто складно. І, власне, і мій син пройшов цей тест, і дуже багато дітей щорічно проходять цей тест. Чотири предмети, та ще й повітряна тривога під час процесу. Спускаємось без телефонів в укриття. Різні бувають виклики, але тим не менш, от це є наше життя. Тести не складні. Дуже важливо, щоб батьки не формували навколо тестів такий нервозний контекст. Тому що іноді батьки хвилюються щодо тестування своїх дітей більше, ніж самі діти. А це хвилювання передається дітям», – зазначив міністр.

Міністр також нагадав, що навіть невдача на іспиті не є життєвою катастрофою, адже завжди залишаються альтернативні шляхи для розвитку та навчання.

«Здати менше ніж на 100 балів – ну, у нас здають дуже маленький відсоток менше від 100 балів. На сьогодні це близько 15% в середньому по роках. Насправді навіть не здавши тести, твоє життя не припиняється. Ти можеш ... знайти собі роботу як молода людина, або знайти собі різноманітні курси, або підготуватись краще до тесту, поганявши ті ж самі тести попередніх років, вийти на наступний рік і знову вступити, або піти у професійний коледж, здобути там професію за цей час», – підкреслив Лісовий.

За словами урядовця, кількість бажаючих вступити до українських закладів вищої освіти демонструє впевнену позитивну динаміку. Наразі статистика реєстрацій виглядає досить промовисто.

«Ми маємо сьогодні понад 350 000 реєстрацій. Близько 103 000 – це люди, молодь, і іноді навіть не молодь. По-моєму, найстаршому 73 роки, хто буде здавати тест. То це люди, які не закінчували в цьому році заклади загальної середньої освіти. Тобто близько 250 000 – це ті, хто закінчили заклади освіти в цьому році. Зростає кількість тих, хто записується на мультипредметний тест у нас. І це вже по відношенню до 2025 року, а в 2025-му зросла по відношенню до 2024 року. Тому ми маємо зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських закладів вищої освіти», – резюмував Оксен Лісовий.

Така тенденція свідчить про те, що попри всі воєнні виклики, українські абітурієнти пов'язують своє майбутнє з Україною та прагнуть здобувати вищу освіту вдома.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу. 

До слова, запровадження профільної освіти в Україні не призведе до автоматичного звільнення вчителів у кожному закладі. Представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа зауважила, що ситуація з педагогічними кадрами в Україні неоднорідна: у той час, як великі міста відчувають дефіцит фахівців, у сільській місцевості спостерігається фактично надлишок вчителів на тлі зменшення кількості учнів.

