Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності

В усталених правилах українського правопису для користувачів змін не відбулося

Комісія зі стандартів державної мови працюватиме і надалі над вдосконаленням українського правопису

Національна комісія зі стандартів державної мови офіційно затвердила український правопис як обов’язковий стандарт. Відтепер оновлені норми є еталоном для державних установ, медіа та освітньої сфери. Текст стандарту державної мови опублікований на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови, інформує «Главком».

Повідомляється, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, тому український правопис поширюється на всі сфери суспільного життя. Вони визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Що змінюється для громадян та бізнесу

Затвердження стандарту уніфікує правила написання в усіх сферах публічного життя:

Державна служба: усі офіційні документи, акти та листування органів влади мають суворо відповідати новим нормам.

оновлені правила стають єдиною базою для підготовки абітурієнтів та складання іспитів.

Медіа та видавництва: використання стандартних норм у публікаціях стає ознакою дотримання професійних стандартів.

Повідомляється, що змін в усталених правилах українського правопису для користувачів не відбулося.

«До тексту внесено редакційно-технічні виправлення, зокрема: уніфіковано й увідповіднено до чинних норм структуру правопису як нормативного документа, виправлено технічні помилки (одруки, повтори тощо), з ілюстративного матеріалу вилучено назви об’єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників, окремі норми доповнено прикладами, уточнено наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі», – йдеться в повідомленні Національної комісії зі стандартів державної мови.

«Главком» писав, що 1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст. Таким чином орган виконав постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року.

Під час підготовки документа група отримала близько 1400 пропозицій від громадян. Ще 27 органів державної влади, наукових та освітніх установ надіслали свої відгуки та зауваження. Частину пропозицій врахували одразу, інші планують розглянути під час подальшого оновлення правопису відповідно до закону.

Раніше Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту.