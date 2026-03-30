Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності

Лариса Голуб
В усталених правилах українського правопису для користувачів змін не відбулося
фото з відкритих джерел

Комісія зі стандартів державної мови працюватиме і надалі над вдосконаленням українського правопису 

Національна комісія зі стандартів державної мови офіційно затвердила український правопис як обов’язковий стандарт. Відтепер оновлені норми є еталоном для державних установ, медіа та освітньої сфери. Текст стандарту державної мови опублікований на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови, інформує «Главком»

Повідомляється, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, тому український правопис поширюється на всі сфери суспільного життя. Вони визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Що змінюється для громадян та бізнесу

Затвердження стандарту уніфікує правила написання в усіх сферах публічного життя:

  • Державна служба: усі офіційні документи, акти та листування органів влади мають суворо відповідати новим нормам.
  • Освіта: оновлені правила стають єдиною базою для підготовки абітурієнтів та складання іспитів.
  • Медіа та видавництва: використання стандартних норм у публікаціях стає ознакою дотримання професійних стандартів.

Повідомляється, що змін в усталених правилах українського правопису для користувачів не відбулося. 

«До тексту внесено редакційно-технічні виправлення, зокрема: уніфіковано й увідповіднено до чинних норм структуру правопису як нормативного документа, виправлено технічні помилки (одруки, повтори тощо), з ілюстративного матеріалу вилучено назви об’єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників, окремі норми доповнено прикладами, уточнено наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі», – йдеться в повідомленні Національної комісії зі стандартів державної мови.

«Главком» писав, що 1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст. Таким чином орган виконав постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року.

Під час підготовки документа група отримала близько 1400 пропозицій від громадян. Ще 27 органів державної влади, наукових та освітніх установ надіслали свої відгуки та зауваження. Частину пропозицій врахували одразу, інші планують розглянути під час подальшого оновлення правопису відповідно до закону.

Раніше Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту.

Читайте також

Ушаков розповів, що поки пропозиції США не реалізуються
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
Вчора, 18:07
Україна та США уклали домовленості про розвиток газового сектору
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
25 березня, 16:43
Прем’єрка Литви підтвердила українське походження дрона
Прем’єрка Литви розкрила походження дрона, що впав у країні
24 березня, 15:19
У світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
15 березня, 11:51
Зеленський: На мій погляд, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики
Чи оголиться ППО України через війну на Близькому Сході. Відповідь Зеленського
15 березня, 09:48
Політик переконує усіх, що йому погрожують українці
Орбан у ролі жертви: навіщо угорський прем'єр вигадав про українські погрози своїй родині
12 березня, 08:51
Як ЗСУ ламають плани російського наступу
Контратаки ЗСУ під Гуляйполем: чи зірве Україна літній план Росії
6 березня, 10:01
Фрідріх Мерц закликав США посилити тиск на Росію
Канцлер Німеччини показав Трампу карту бойових дій в Україні під час переговорів
4 березня, 08:51
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48

Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсменка відреагувала
Українські школи запроваджують уроки про гуманне ставлення до тварин
Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
