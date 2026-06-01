Виїзд студентів за кордон та укрупнення вишів. Лісовий розповів про ситуацію в українській освіті

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинив масового чи критичного відтоку потенційних абітурієнтів з України. Про це в інтерв'ю розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, коментуючи поточні тенденції вступної кампанії та внутрішні виклики університетської мережі, інформує «Главком».

За словами урядовця, попит на українську вищу освіту залишається стабільно високим як всередині країни, так і серед тих, хто перебуває за її межами.

Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що рішення влади дозволити виїзд певної категорії студентів не створило аномальних демографічних коливань для системи освіти.

«Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест. Причому у нас є і реєстрації з-за кордону в тому числі, достатньо велика кількість реєстрацій, якщо я не помиляюсь, це близько 30 000. І це ті люди, які хочуть навчатись в українських університетах. Тому... Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію», – сказав Оксен Лісовий.

Також міністр зауважив, що хоча традиційний інтерес до навчання у сусідніх Польщі чи Словаччині зберігається, українські виші, особливо у західних та центральних областях, мають суттєвий приріст студентів завдяки безпечнішим умовам.

«У нас завжди був запит на навчання у Польщі, на навчання у Словаччині. Ми зі свого боку можемо по-різному оцінювати такий запит, але водночас ми маємо високий запит на навчання в українських університетах, як столичних, так і обласних центрів. Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн-навчання, починаючи от з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід – там зростання контингентів суттєве: львівські університети, ужгородські. Ми підтримуємо і констатуємо позитивну тенденцію», – додав міністр.

На переконання Оксена Лісового, головною проблемою для української вищої школи наразі є не виїзд молоді за кордон, а загальна демографічна ситуація, яка у перспективі посилюватиме конкуренцію між навчальними закладами.

«У нас є трішки інша проблема. У нас є демографічна ситуація в цілому. Ми знаємо, яка динаміка демографічна, ми знаємо, що у нас набагато менше першокласників іде до школи і стає менше випускників, і буде ставати менше і надалі. Поки демографічна ситуація не буде мати іншу динаміку, ми будемо мати певні кризові явища у частині університетів. Конкуренція за студента між університетами буде зростати», – зауважив Оксен Лісовий.

У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки продовжує курс на оптимізацію мережі та об'єднання дрібних навчальних закладів у великі та потужніші освітні центри.

Міністерство освіти послідовно якраз старається пропагувати й іноді проактивно включатися в укрупнення мережі університетів. Тобто ми стараємось вести університети до певних об’єднань. 12 університетів ми до таких об’єднань привели, і всі вони пройшли достатньо успішно. Зберегли ми і контингенти студентів, і контингенти викладачів, і матеріальну базу. У нас занадто багато так званих мікроуніверситетів. У нас близько 60% – це університети з контингентами 3000 і менше, і це не дуже добре для якості навчання. Хороший університет – це 7000 і більше студентів. Ну і власне у цьому напрямку і необхідно рухатися», – резюмував очільник відомства.

«Главком» писав, що цього року для участі в Національному мультипредметному тесті зареєструвалися вже понад 350 тис. осіб, і цей показник продовжує стабільно зростати порівняно з минулими роками. Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу.

До слова, запровадження профільної освіти в Україні не призведе до автоматичного звільнення вчителів у кожному закладі. Представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа зауважила, що ситуація з педагогічними кадрами в Україні неоднорідна: у той час, як великі міста відчувають дефіцит фахівців, у сільській місцевості спостерігається фактично надлишок вчителів на тлі зменшення кількості учнів.