СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
СБУ зупинила ІПСО РФ із підміною українських номерів
фото з відкритих джерел

Росіяни телефонували угорцям із погрозами, маскуючись під українців

Служба безпеки України викрила інформаційно-психологічну операцію РФ, спрямовану на загострення відносин між Києвом і Будапештом та дестабілізацію ситуації на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком».

За даними спецслужби, російські оператори використовували технологію підміни номерів через IP-телефонію. Вони телефонували представникам угорської національної спільноти, видаючи себе за українців.

«Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками «націонал-патріотичних формувань» та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо», – йдеться у заяві.

Як зазначили в СБУ, дзвінки здійснювалися з території Росії. Наразі спецслужба вживає заходів для блокування цієї інформаційно-психологічної операції.

У СБУ наголосили, що метою таких дій є розпалювання міжнаціональної ворожнечі та підрив відносин України з країнами Європейського Союзу.

Нагадаємо, що раніше служба безпеки України викрила та затримала на Харківщині інформатора РФ, який готував дані для повторної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій країни.

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських кураторів він потрапив через активність у Telegram-чатах, де залишав прокремлівські коментарі.

 

