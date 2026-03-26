Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками

glavcom.ua
Україна денонсувала 116 міждержавних актів
фото з відкритих джерел

Уряд України припинив дію міжнародних договорів із РФ, Білоруссю та СНД 

Україна продовжує системно очищувати своє правове поле від договорів із країнами-агресорами та застарілими структурами пострадянського простору. Станом на сьогодні розірвано вже 116 міждержавних та міжурядових угод із Росією, Білоруссю та в межах СНД. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

За словами міністра, Україна вже вийшла з більшості ключових договорів, які пов'язували країну з РФ та Білоруссю. Це стосується сфер безпеки, економіки, торговельного судноплавства та соціальних стандартів.

  • 87 угод стосувалися безпосередньої участі в СНД;
  • 23 угоди розірвано з Білоруссю;
  • 5 договорів – безпосередньо з Російською Федерацією;
  • 1 тристоронній договір між Україною, РФ та Білоруссю остаточно втратив чинність.

«Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього потрібно розірвати останні юридичні нитки, які колись звʼязували нас з РФ, Білоруссю, так званим СНД», – йдеться в дописі міністра.

Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками фото 1
скриншот допису Андрія Сибіги

Андрій Сибіга наголосив, що цей процес є частиною стратегії приведення нормативно-правової бази України у відповідність до реалій війни та нової безпекової архітектури Європи.

«Це досить ретельний та комплексний юридичний процес, який потребує послідовного опрацювання», – додав міністр. 

Міністерство закордонних справ України також оцінило справу затриманих українців в Індії. Дипломати вказують на ознаки спланованої провокації. «Посольство України в Республіці Індія висловлює серйозну стурбованість щодо наявності обставин, що вказують на можливий спланований та політично мотивований характер цієї справи, про що свідчать, зокрема, факти, відомі на даний момент», – йдеться в заяві посольства.

Також у заяві йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які натяки на участь держави у підтримці терористичної діяльності.

