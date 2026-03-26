Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками

Уряд України припинив дію міжнародних договорів із РФ, Білоруссю та СНД
Україна продовжує системно очищувати своє правове поле від договорів із країнами-агресорами та застарілими структурами пострадянського простору. Станом на сьогодні розірвано вже 116 міждержавних та міжурядових угод із Росією, Білоруссю та в межах СНД. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».
За словами міністра, Україна вже вийшла з більшості ключових договорів, які пов'язували країну з РФ та Білоруссю. Це стосується сфер безпеки, економіки, торговельного судноплавства та соціальних стандартів.
- 87 угод стосувалися безпосередньої участі в СНД;
- 23 угоди розірвано з Білоруссю;
- 5 договорів – безпосередньо з Російською Федерацією;
- 1 тристоронній договір між Україною, РФ та Білоруссю остаточно втратив чинність.
«Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього потрібно розірвати останні юридичні нитки, які колись звʼязували нас з РФ, Білоруссю, так званим СНД», – йдеться в дописі міністра.
Андрій Сибіга наголосив, що цей процес є частиною стратегії приведення нормативно-правової бази України у відповідність до реалій війни та нової безпекової архітектури Європи.
«Це досить ретельний та комплексний юридичний процес, який потребує послідовного опрацювання», – додав міністр.
Міністерство закордонних справ України також оцінило справу затриманих українців в Індії. Дипломати вказують на ознаки спланованої провокації. «Посольство України в Республіці Індія висловлює серйозну стурбованість щодо наявності обставин, що вказують на можливий спланований та політично мотивований характер цієї справи, про що свідчать, зокрема, факти, відомі на даний момент», – йдеться в заяві посольства.
Також у заяві йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які натяки на участь держави у підтримці терористичної діяльності.
Читайте також:
