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Безкоштовна підготовка до НМТ для українських школярів у Польщі. Як записатися

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Безкоштовна підготовка до НМТ для українських школярів у Польщі. Як записатися
фото з відкритих джерел

Волонтери надають можливість українським школярам вивчити все необхідне для проходження мультипредметного тесту

 

Фундація «Незламна Україна» запровадила безкоштовну підготовку до Національного мультипредметного тестування (НМТ) для українських учнів 11 класів в дванадцяти містах Польщі. Головна їхня перевага – заняття проходять офлайн. Про це повідомляє сайт фундації.

Заняття складаються з 4-х основних предметів: українська мова, історія України, математика, іноземна мова (англійська).

На даний момент курси вже проводяться у 7 містах: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Познань, Щецин, Білосток. З лютого до них доєднаються Лодзь, Катовіце, Бидгощ, Жешув та Люблін.

Записатися або записати в програму свою дитину можна на сайті проєкту

Як повідомлялося, на сьогодні у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. За інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. «Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.

Читайте також: Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки

Теги: Польща освіта

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