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Буданов подав документи на вступ до аспірантури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов подав документи на вступ до аспірантури
Кирило Буданов хоче навчатися на вечірній формі
фото: Суспільне

Буданов перший у списку на спеціальність «Політологія»

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов знаходиться у переліку вступників до аспірантури університету «Острозька академія» на Рівненщині. Про це повідомляє «Суспільне».

Інформація про рекомендованих до зарахування вступників в аспірантуру університету на 2023-2024 навчальний роки вказана у відповідному документі. За даними рейтингової таблиці, Буданов перший у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.

«У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач (Валерій Залужний – «Главком»), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», – розповів ректор Острозької академії, герой України Ігор Пасічник.

Буданов подав документи на вступ до аспірантури фото 1

Проте наголошується, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

У 2007 році Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський подав документи у Волинський університет.

Теги: Кирило Буданов вступна кампанія освіта

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