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Учителі зможуть вплинути на якість нових підручників для 1, 5 та 10 класів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Учителі зможуть вплинути на якість нових підручників для 1, 5 та 10 класів
Учителі зможуть оцінити нові підручники під час уроків
фото з відкритих джерел

Педагоги випробовуватимуть навчальні матеріали на уроках і надаватимуть авторам пропозиції щодо їхнього вдосконалення

З 1 вересня 2026 року в українських школах розпочнеться апробація нових підручників і посібників для 1, 5 та 10 класів. Педагоги працюватимуть із навчальними матеріалами безпосередньо під час уроків упродовж 2026/2027 навчального року та зможуть надати авторам фаховий зворотний зв’язок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Апробація триватиме протягом усього 2026/2027 навчального року. Підручники для 10 класу випробовуватимуть один семестр, оскільки вони розраховані на використання в різні періоди навчального року.

Під час уроків учителі зможуть перевірити, наскільки зручними та зрозумілими є нові матеріали. Зокрема, вони оцінюватимуть структуру підручників, логіку викладу, завдання та навчальне навантаження.

Також педагоги зможуть визначити, які матеріали добре працюють на практиці, а що потребує змін. Їхні зауваження та пропозиції передадуть авторським колективам для подальшого доопрацювання.

Участь в апробації дасть педагогам можливість впливати на зміст і якість майбутніх підручників. Крім того, вони зможуть ознайомитися з оновленим змістом освіти та новими методичними підходами.

Учителі також матимуть змогу обмінюватися досвідом з авторами підручників, методистами та іншими педагогами, які братимуть участь в апробації.

Для вчителів початкових класів це, зокрема, можливість глибше опрацювати нову редакцію Державного стандарту початкової освіти.

Український інститут розвитку освіти перевів організаційні процедури в онлайн. Подати заявку, опрацювати та погодити необхідні матеріали можна буде без друку паперових документів.

Під час апробації педагоги працюватимуть із підручниками та посібниками у звичайному освітньому процесі. Після цього вони надаватимуть відгуки про матеріали та пропонуватимуть зміни.

Отримані результати автори зможуть врахувати перед підготовкою остаточних версій підручників і посібників.

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Теги: освіта школярі школа вчитель

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