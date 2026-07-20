Атака на Київщину: на складах знищено 250 тис. підручників для учнів дев'ятих класів

Знищені під час атаки на Київщину книги на одному зі складів

Віктор Круглов: «Ми відновимо та надрукуємо нові книжки. Аби знати, що вони важливі для українців»

Чверть мільйона підручників для дев'ятого класу, які були готові до відправки до шкіл, повністю знищено через атаки ворога. Про це повідомив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов, інформує «Главком».

За словами Круглова, загалом було одночасно знищено 600 тисяч книг.

Загалом на двох складах знищено майже 1 млн українських книжок за одну ніч фото: Віктор Круглов

Окрім 250 тисяч підручників для дев'ятого класу, постраждало ще 350 тисяч книг.

«Пошкоджені близько 350 тис. книг, серед яких підручники для четіертого класу та книжки видавництв «Ранок», «Грамота», «Літера ЛТД», «Лінгвіст», «Книголав», «Лабораторія», «Артбукс», «АССА», «Каламар», «Атена», «Астон», «Букшеф», MISON, «Вища школа», «Медицина», «Апріорі» та інших», – зазначив Круглов.

Знищене обладнання видавництва «Ранок» фото: Віктор Круглов/Facebook

Також постраждали книги, що були розміщені на іншому складі.

«Разом з книжками «Книголав» , які були розташовані в іншому складі, знищено майже 1 млн українських книжок за одну ніч. Я не можу без сліз дивитися на ці руйнування. Біль і одночасне бажання діяти. Ми відновимо та надрукуємо нові книжки. Аби знати, що вони важливі для українців», – написав видавець.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська завдали один з наймасованіших ударів по Києву та області. У столиці загинула одна людина та понад 17 отримали поранення, у регіоні травмовано двоє цивільних. Внаслідок влучань сталися руйнування та пожежі на кількох об'єктах.

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Зокрема, ракета знищила завод і склади виробника військового спорядження Ukrtac. Крім того, у Києві згорів склад видавництва «Книголав», де було втрачено майже 250 тисяч книг. Працівники видавництва не постраждали, однак компанія попередила про можливі затримки із доставкою замовлень.