10 мільйонів знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку

Тільки склад «Ранку» у Харкові втратив близько восьми мільйонів книжок

Директорка інституту Олександра Коваль попередила про ризик колапсу книжкової екосистеми

Український інститут книги звернувся до міжнародної видавничої спільноти з проханням підтримати українських видавців, які постраждали від російських обстрілів у липні та на початку серпня. Про це пише The Guardian з посиланням на звернення інституту. Повідомляє «Главком».

За даними інституту, лише за місяць книжкова галузь втратила значну частину виробничих потужностей і близько 10 млн примірників книжок – це приблизно третина річного випуску. «На цій стадії маємо ризик, що настане крах усієї книжкової екосистеми», – процитувала пресслужба директорку Олександру Коваль. За її словами, інститут уже звертався по міжнародну підтримку на початку повномасштабного вторгнення – і зараз змушений повторити те саме прохання.

Три удари за місяць

Найбільших втрат галузь зазнала 1 серпня, коли російський дрон ударив по складу видавничої корпорації RNK-Ranok у Харкові – там зберігалася продукція «Ранку», «КнигоЛенду», «Фабули», «Жорж» та інших видавництв. Знищено близько 8 млн книжок і 600 тисяч шкільних підручників, попередні збитки директор «Ранку» Віктор Круглов оцінив майже в 1 млрд грн.

До цього, у липні, атаки на видавництва й друкарні в Києві коштували галузі ще близько 850 тисяч книжок. А зовсім недавно, під час удару по Харкову, Росія знищила резервний склад видавництва BookChef – ще понад 100 тисяч примірників. Найсвіжішу втрату галузь зазнала вже після звернення інституту: 16 серпня російська атака на Київ знищила книжковий ринок на Почайній – один із найбільших в Україні, де торгували сотні продавців із понад 120 видавництв.

фото: ДСНС Києва

Не лише гроші, а й голос

В інституті наголошують: масове знищення підручників може ускладнити підготовку до нового навчального року, а держава хоч і готує програми компенсацій та грантів на відновлення обладнання, покрити всі збитки видавців не зможе. Тому інститут просить міжнародних партнерів підтримати українських видавців не лише фінансово, а й професійною співпрацею та інформаційно – розповідаючи світу про російські удари по українській культурі.

Окремо інститут закликав видавців і літературні агенції інших країн повністю припинити співпрацю з російськими колегами, назвавши книговидавничу галузь стратегічно важливою для збереження української ідентичності, мови та права говорити власним голосом у світі.

Удари по книговидавництву лягають на галузь, яка й без того ослаблена війною: за власними дослідженнями інституту, тиражі падають, а половина видавців працює у мінус попри номінальне зростання доходів галузі.

Нагадаємо, аналітики ЄБРР вже погіршували прогноз зростання української економіки на 2026 рік, вказуючи на дедалі важчий тиск затяжної війни та ударів по інфраструктурі на господарську діяльність країни.